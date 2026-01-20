Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’170 -0.8%  SPI 18’199 -0.7%  Dow 48’489 -1.8%  DAX 24’703 -1.0%  Euro 0.9260 -0.3%  EStoxx50 5’892 -0.6%  Gold 4’764 2.0%  Bitcoin 70’641 -4.3%  Dollar 0.7899 -1.0%  Öl 63.9 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Sika41879292Novartis1200526DocMorris4261528
Top News
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
Netflix-Aktie nach starker Ergebnisverbesserung trotzdem klar schwächer
Konfrontationskurs nach dem 6. Januar: Trump geht juristisch gegen JPMorgan Chase vor - Aktie tiefer
Zwischen Druck und Potenzial: Was die Amazon-Aktie aktuell bewegt
Apple-Aktie unter Druck: Lohnt sich ein Einstieg vor den Quartalszahlen?
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’987.57
Pkt
-541.70
Pkt
-2.12 %
23:16:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Index-Bewegung 20.01.2026 22:33:58

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Abgaben

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Abgaben

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Abend Verluste.

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2.12 Prozent auf 24’987.57 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.47 Prozent leichter bei 25’155.03 Punkten in den Handel, nach 25’529.26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’279.78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24’954.18 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25’346.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’141.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’441.15 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0.867 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 25’873.18 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’954.18 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Monster Beverage (+ 4.22 Prozent auf 81.47 USD), Intel (+ 3.41 Prozent auf 48.56 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1.97 Prozent auf 27.95 USD), DexCom (+ 1.71 Prozent auf 70.73 USD) und Arm (+ 1.31 Prozent auf 107.17 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-7.76 Prozent auf 160.23 USD), lululemon athletica (-6.49 Prozent auf 188.76 USD), Broadcom (-5.43 Prozent auf 332.60 USD), KLA-Tencor (-5.21 Prozent auf 1’486.18 USD) und Autodesk (-4.45 Prozent auf 253.87 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 61’524’538 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.870 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.51 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

12:25 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf VAT Group AG, Comet Holding AG
10:19 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
08:59 SMI geht auf Talfahrt
08:52 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
07:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’685.02 19.82 UFLBSU
Short 13’988.18 13.62 BI7SCU
Short 14’496.89 8.91 S8MBFU
SMI-Kurs: 13’169.96 20.01.2026 17:31:15
Long 12’612.12 19.97 SO0BYU
Long 12’305.36 13.69 S6EBMU
Long 11’769.92 8.85 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BKW-Aktie tiefrot: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
Hypoport-Aktie rutscht zweistellig ab: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Zollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Wall Street letztlich mit starken Verlusten -- Märkte in Fernost schliessen schwächer
ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus
DroneShield-Aktie steigt deutlich: Aufnahme ins Regierungs-Panel
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’987.57 -2.12%

finanzen.net News

Datum Titel
22:59 0:2 in London: Dortmund unterliegt Tottenham
22:51 Netflix mit mehr als 325 Millionen Kunden
22:39 Ermittlungen wegen ICE-Kritik: Justiz erhöht Druck auf Minnesota
22:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel 65 Euro
22:29 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Möglicher neuer Handelskrieg verschreckt
22:19 Aktien New York Schluss: Möglicher neuer Handelskrieg verschreckt
22:17 ROUNDUP: Trump und Merz planen keine Paris-Reisen
21:45 Selenskyj: Mehr als eine Million Verbraucher in Kiew ohne Strom
20:50 Devisen: Euro im US-Handelsverlauf kaum bewegt
19:56 Aktien New York: Schwach - Zollstreit belastet