Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Abgaben

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2.12 Prozent auf 24’987.57 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.47 Prozent leichter bei 25’155.03 Punkten in den Handel, nach 25’529.26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’279.78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24’954.18 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25’346.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’141.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’441.15 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0.867 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 25’873.18 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’954.18 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Monster Beverage (+ 4.22 Prozent auf 81.47 USD), Intel (+ 3.41 Prozent auf 48.56 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1.97 Prozent auf 27.95 USD), DexCom (+ 1.71 Prozent auf 70.73 USD) und Arm (+ 1.31 Prozent auf 107.17 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-7.76 Prozent auf 160.23 USD), lululemon athletica (-6.49 Prozent auf 188.76 USD), Broadcom (-5.43 Prozent auf 332.60 USD), KLA-Tencor (-5.21 Prozent auf 1’486.18 USD) und Autodesk (-4.45 Prozent auf 253.87 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 61’524’538 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.870 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.51 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

