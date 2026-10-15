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NASDAQ-Handel im Fokus 15.10.2026 22:33:31

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter

Der NASDAQ 100 wagte sich am Donnerstag nicht aus der Reserve.

Teradyne
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Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 29’935.59 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.42 Prozent tiefer bei 29’526.71 Punkten, nach 29’950.82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29’985.62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’408.41 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2.79 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, stand der NASDAQ 100 bei 28’937.84 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Stand von 29’502.60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24’745.36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18.76 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AppLovin (+ 6.52 Prozent auf 279.29 USD), Intuit (+ 6.36 Prozent auf 330.17 USD), Autodesk (+ 6.07 Prozent auf 245.16 USD), CoreWeave (+ 5.94 Prozent auf 69.69 USD) und Copart (+ 5.63 Prozent auf 27.75 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Rocket Lab (-6.64 Prozent auf 55.25 USD), Teradyne (-4.52 Prozent auf 343.21 USD), Applied Materials (-3.72 Prozent auf 430.01 USD), Cisco (-3.34 Prozent auf 109.85 USD) und Lam Research (-3.30 Prozent auf 277.46 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 37’972’246 Aktien gehandelt. Mit 4.916 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.06 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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