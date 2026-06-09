Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schliesst im Minus

Am Dienstag gab der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 1.12 Prozent auf 29’084.50 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.792 Prozent auf 29’647.34 Punkte an der Kurstafel, nach 29’414.26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’805.30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’196.90 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 29’234.99 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’967.25 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 21’797.87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15.39 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Dollar Tree (+ 4.14 Prozent auf 112.15 USD), Cintas (+ 3.58 Prozent auf 179.87 USD), Align Technology (+ 3.52 Prozent auf 178.10 USD), Biogen (+ 3.36 Prozent auf 199.10 USD) und lululemon athletica (+ 3.24 Prozent auf 121.36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8.00 Prozent auf 117.02 USD), Marvell Technology (-7.61 Prozent auf 266.88 USD), AppLovin (-7.60 Prozent auf 520.84 USD), Arm (-6.22 Prozent auf 324.86 USD) und Enphase Energy (-5.92 Prozent auf 53.51 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 44’798’448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.300 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.54 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch