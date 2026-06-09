Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’356 0.3%  SPI 18’882 0.2%  Dow 50’872 0.2%  DAX 24’433 -0.7%  Euro 0.9216 0.2%  EStoxx50 6’050 -0.2%  Gold 4’258 -1.7%  Bitcoin 49’492 -1.6%  Dollar 0.7984 0.1%  Öl 91.7 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Givaudan1064593NVIDIA994529Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sieben Erfolgsgeheimnisse: Wie NVIDIA zum Tech-Giganten wurde
Intel-Aktie pausiert Rallykurs: Erweiterte Partnerschaft mit Cadence stärkt Foundry-Offensive
Huang-Paukenschlag sorgt zeitweise für Kursfeuerwerk: Warum Trader jetzt bei der QUALCOMM-Aktie zugreifen
Nuvalent-Aktie mit kräftigem Kurssprung: GSK will in Milliardendeal US-Krebsspezialisten übernehmen
Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

29’084.50
Pkt
-329.76
Pkt
-1.12 %
22:35:09
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Index-Performance im Fokus 09.06.2026 22:33:54

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schliesst im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schliesst im Minus

Der NASDAQ 100 zeigte sich schlussendlich mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag gab der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 1.12 Prozent auf 29’084.50 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.792 Prozent auf 29’647.34 Punkte an der Kurstafel, nach 29’414.26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’805.30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’196.90 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 29’234.99 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’967.25 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 21’797.87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15.39 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Dollar Tree (+ 4.14 Prozent auf 112.15 USD), Cintas (+ 3.58 Prozent auf 179.87 USD), Align Technology (+ 3.52 Prozent auf 178.10 USD), Biogen (+ 3.36 Prozent auf 199.10 USD) und lululemon athletica (+ 3.24 Prozent auf 121.36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8.00 Prozent auf 117.02 USD), Marvell Technology (-7.61 Prozent auf 266.88 USD), AppLovin (-7.60 Prozent auf 520.84 USD), Arm (-6.22 Prozent auf 324.86 USD) und Enphase Energy (-5.92 Prozent auf 53.51 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 44’798’448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.300 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.54 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:15 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) on ASML Holding NV
09:18 SMI etwas leichter zum Wochenauftakt
09:07 Marktüberblick: Chemiewerte unter Druck – Technologiewerte erholt
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’990.19 19.45 SKFBBU
Short 14’274.18 13.66 SYMBIU
Short 14’792.47 8.94 SEBBCU
SMI-Kurs: 13’356.31 09.06.2026 17:30:06
Long 12’902.29 19.88 SE2BZU
Long 12’596.43 13.73 SK2BZU
Long 12’056.98 8.88 SM6BBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Microsoft aus dem Depot geflogen: Diese US-Aktien besitzt der Gates Foundation Trust in Q1 2026
UBS-Aktie im Plus: Parlament prüft für UBS CET1-Unterlegung von 70-80% für Auslandstöchter
Novo Nordisk-Aktie schwächelt: Wegovy als Pille begeistert - Anleger bleiben dennoch vorsichtig
1. Quartal 2026: So sah das Portfolio von Fisher Asset Management aus
SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen
Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?
Apple-Aktie vor WWDC 2026 fester: Siri im Neustart-Modus - Experten zweifeln
ABB-Aktie verliert: Konzernchef warnt vor grossen Jobverlusten in Europa
Lage in Nahost und KI-Zweifel: US-Börsen schliessen uneins -- SMI letztlich tiefer -- DAX schlussendlich mit roten Vorzeichen -- Kräftige Abschläge zum Handelsende an den Börsen in Asien

Top-Rankings

KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 29’084.50 -1.12%