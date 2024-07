Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 rauscht schlussendlich ab

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 3.65 Prozent tiefer bei 19’032.39 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.41 Prozent auf 19’475.66 Punkte an der Kurstafel, nach 19’754.34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19’005.47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 19’482.55 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 3.64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19’474.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17’526.80 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15’448.02 Punkte.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 15.04 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 12.80 Prozent auf 116.91 USD), Gilead Sciences (+ 3.27 Prozent auf 73.50 USD), Fiserv (+ 2.51 Prozent auf 161.16 USD), Xcel Energy (+ 2.21 Prozent auf 56.36 USD) und CoStar Group (+ 2.02 Prozent auf 76.35 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Tesla (-12.33 Prozent auf 215.99 USD), Super Micro Computer (-9.15 Prozent auf 711.56 USD), Arm (-8.17 Prozent auf 157.68 USD), Constellation Energy (-7.79 Prozent auf 175.08 USD) und Broadcom (-7.59 Prozent auf 151.34 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 72’821’360 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.167 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.85 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch