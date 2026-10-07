Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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07.10.2026 20:03:23
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus
Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.
Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.37 Prozent schwächer bei 31’109.64 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.796 Prozent tiefer bei 30’976.25 Punkten, nach 31’224.69 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 31’140.82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’904.46 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.963 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’544.16 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 29’173.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24’840.23 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23.42 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Zählern.
Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Sandisk (+ 3.94 Prozent auf 1’725.94 USD), Micron Technology (+ 3.84 Prozent auf 1’085.75 USD), Amgen (+ 2.74 Prozent auf 413.63 USD), Intuitive Surgical (+ 2.67 Prozent auf 415.57 USD) und Gilead Sciences (+ 2.36 Prozent auf 147.64 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6.65 Prozent auf 153.61 USD), Nebius (-6.01 Prozent auf 234.85 USD), Rocket Lab (-5.49 Prozent auf 70.94 USD), Microchip Technology (-4.52 Prozent auf 77.59 USD) und Teradyne (-4.44 Prozent auf 411.23 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 8’770’300 Aktien gehandelt. Mit 5.128 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.27 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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