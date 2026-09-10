Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Abgaben

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.88 Prozent tiefer bei 29’162.21 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.10 Prozent leichter bei 29’097.33 Punkten in den Handel, nach 29’421.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29’038.22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29’250.41 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1.63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’621.80 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 10.06.2026, einen Wert von 28’508.03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23’849.27 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15.69 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Take Two (+ 3.57 Prozent auf 218.68 USD), AppLovin (+ 3.52 Prozent auf 315.79 USD), Apple (+ 3.11 Prozent auf 325.14 USD), SpaceX (+ 2.74 Prozent auf 151.60 USD) und Autodesk (+ 2.35 Prozent auf 211.47 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Baker Hughes (-6.60 Prozent auf 59.44 USD), Lumentum (-5.08 Prozent auf 938.72 USD), Micron Technology (-4.92 Prozent auf 977.23 USD), Intel (-4.79 Prozent auf 101.15 USD) und Lam Research (-4.72 Prozent auf 300.93 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 14’055’969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.674 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.61 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch