Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.94 Prozent schwächer bei 19’799.14 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.75 Prozent auf 20’041.31 Punkte an der Kurstafel, nach 20’398.62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 20’080.27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’793.75 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 2.95 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19’902.75 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 17’493.62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15’713.28 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 19.68 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’690.97 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Warner Bros Discovery (+ 4.26 Prozent auf 8.32 USD), The Kraft Heinz Company (+ 3.23 Prozent auf 33.90 USD), PepsiCo (+ 3.11 Prozent auf 169.89 USD), Xcel Energy (+ 2.57 Prozent auf 55.32 USD) und Exelon (+ 2.56 Prozent auf 36.43 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen ASML (-12.74 Prozent auf 932.06 USD), Applied Materials (-10.48 Prozent auf 220.07 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-10.21 Prozent auf 159.43 USD), Marvell Technology (-10.15 Prozent auf 67.93 USD) und Lam Research (-10.07 Prozent auf 967.68 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 84’935’540 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.298 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.08 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

