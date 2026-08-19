Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt zum Start nach

Der NASDAQ 100 gibt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0.25 Prozent auf 29’415.87 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.305 Prozent höher bei 29’580.85 Punkten, nach 29’490.96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’652.30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 29’316.48 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2.44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28’592.66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28’818.84 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 23’384.77 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16.70 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 11.04 Prozent auf 239.84 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.66 Prozent auf 96.83 USD), Copart (+ 4.63 Prozent auf 32.97 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 4.48 Prozent auf 238.85 USD) und Gilead Sciences (+ 2.75 Prozent auf 147.39 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-9.22 Prozent auf 225.52 USD), Rocket Lab (-4.65 Prozent auf 75.48 USD), Broadcom (-4.38 Prozent auf 363.36 USD), CrowdStrike (-2.63 Prozent auf 207.32 USD) und Intel (-2.29 Prozent auf 94.47 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’651’118 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.696 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.47 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch