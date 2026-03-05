Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JD.com Aktie 23606196 / US47215P1066

NASDAQ-Handel im Blick 05.03.2026 20:03:39

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach

Der NASDAQ 100 notiert am Donnerstag im Minus.

Um 20:00 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.27 Prozent auf 24’775.59 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.402 Prozent auf 24’992.73 Punkte an der Kurstafel, nach 25’093.68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25’174.31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’744.56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.716 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’548.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25’692.05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20’628.46 Punkten auf.

Der Index büsste seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.71 Prozent ein. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. 24’315.84 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Booking (+ 7.37 Prozent auf 4’567.26 USD), Atlassian (+ 7.33 Prozent auf 82.44 USD), Intuit (+ 6.61 Prozent auf 469.24 USD), Zscaler (+ 4.28 Prozent auf 162.89 USD) und Broadcom (+ 3.37 Prozent auf 328.24 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lam Research (-5.95 Prozent auf 209.73 USD), Applied Materials (-5.40 Prozent auf 338.44 USD), KLA-Tencor (-5.05 Prozent auf 1’401.39 USD), IDEXX Laboratories (-4.81 Prozent auf 617.48 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4.64 Prozent auf 139.64 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 25’153’244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.773 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

