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Index im Blick 02.07.2026 22:34:02

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück

Der NASDAQ 100 fiel zum Handelsende.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1.61 Prozent schwächer bei 29’329.21 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.102 Prozent leichter bei 29’778.70 Punkten in den Handel, nach 29’809.13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30’044.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’087.33 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.065 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 30’660.60 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 24’045.53 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2025, den Stand von 22’641.89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16.36 Prozent nach oben. Bei 30’762.20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15.92 Prozent auf 100.77 USD), Palantir (+ 10.83 Prozent auf 129.30 USD), Workday (+ 10.60 Prozent auf 135.40 USD), Thomson Reuters (+ 9.23 Prozent auf 89.21 USD) und Netflix (+ 8.75 Prozent auf 77.65 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen CrowdStrike (-74.58 Prozent auf 193.98 USD), Teradyne (-23.72 Prozent auf 369.09 USD), Sandisk (-23.25 Prozent auf 1’745.00 USD), KLA (-21.93 Prozent auf 235.55 USD) und Nebius (-21.92 Prozent auf 215.62 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 40’892’901 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.250 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6.42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Short 15’250.00 13.84 S4B3QU
Short 15’823.60 8.82 SCRBEU
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Long 13’473.89 13.57 S1BXZU
Long 12’930.86 8.99 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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