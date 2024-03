Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich

Am Freitag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Minus in Höhe von 1.53 Prozent auf 18’018.45 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.081 Prozent auf 18’312.78 Punkte an der Kurstafel, nach 18’297.99 Punkten am Vortag.

Bei 17’995.38 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 18’416.73 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1.49 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 08.02.2024, mit 17’783.17 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 08.12.2023, einen Stand von 16’084.69 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 08.03.2023, bei 12’215.33 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 8.91 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 18’416.73 Punkte. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Moderna (+ 3.57 Prozent auf 103.03 USD), JDcom (+ 3.17 Prozent auf 24.75 USD), Atlassian A (+ 2.88 Prozent auf 208.80 USD), Comcast (+ 2.01 Prozent auf 42.58 USD) und Gilead Sciences (+ 1.98 Prozent auf 75.12 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Marvell Technology (-11.36 Prozent auf 75.42 USD), Costco Wholesale (-7.64 Prozent auf 725.56 USD), Broadcom (-6.99 Prozent auf 1’308.72 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-5.81 Prozent auf 110.34 USD) und NVIDIA (-5.55 Prozent auf 875.28 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 26’870’787 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.733 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

