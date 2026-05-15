NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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15.05.2026 22:33:38
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich
Der NASDAQ 100 bewegte sich am Freitagabend auf rotem Terrain.
Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.54 Prozent leichter bei 29’125.20 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.31 Prozent schwächer bei 29’191.36 Punkten, nach 29’580.30 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29’387.44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28’991.42 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.208 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 26’204.58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24’732.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21’335.82 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 15.55 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 29’678.89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 10.16 Prozent auf 52.89 USD), Atlassian (+ 8.16 Prozent auf 87.46 USD), DexCom (+ 6.59 Prozent auf 61.63 USD), Workday (+ 5.27 Prozent auf 125.01 USD) und Zscaler (+ 4.78 Prozent auf 161.05 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Arm (-8.46 Prozent auf 209.16 USD), Micron Technology (-6.62 Prozent auf 724.66 USD), Intel (-6.18 Prozent auf 108.77 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5.69 Prozent auf 424.10 USD) und ASML (-5.22 Prozent auf 1’501.81 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 52’974’298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.717 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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