Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Mittwochshandel im Minus

Am Mittwoch fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0.87 Prozent auf 18’011.65 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.17 Prozent auf 17’957.96 Punkte an der Kurstafel, nach 18’169.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17’932.42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18’040.83 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 0.655 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Stand von 18’018.45 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.01.2024, den Wert von 16’793.05 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 10.04.2023, mit 13’051.23 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 8.87 Prozent. Bei 18’464.70 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit NVIDIA (+ 1.97 Prozent auf 870.39 USD), Constellation Energy (+ 1.58 Prozent auf 191.08 USD), Dollar Tree (+ 1.10 Prozent auf 128.73 USD), eBay (+ 0.96 Prozent auf 52.46 USD) und Atlassian A (+ 0.90 Prozent auf 204.74 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Walgreens Boots Alliance (-6.05 Prozent auf 18.02 USD), CoStar Group (-5.27 Prozent auf 90.65 USD), GLOBALFOUNDRIES (-4.53 Prozent auf 49.35 USD), NXP Semiconductors (-4.27 Prozent auf 241.08 USD) und Warner Bros Discovery (-4.26 Prozent auf 8.32 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15’474’562 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.906 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch