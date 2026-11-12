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Index im Fokus 12.11.2026 16:01:00

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer

Dow Jones-Handel am vierten Tag der Woche.

Um 15:58 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.02 Prozent auf 52’475.14 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.141 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.553 Prozent auf 52’196.35 Punkte an der Kurstafel, nach 52’486.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52’617.07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52’427.94 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.61 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 51’850.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der Dow Jones noch bei 53’770.27 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 48’254.82 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.46 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 2.08 Prozent auf 271.71 USD), Home Depot (+ 1.90 Prozent auf 318.85 EUR), McDonalds (+ 1.32 Prozent auf 278.43 USD), Travelers (+ 0.98 Prozent auf 403.37 USD) und Procter Gamble (+ 0.95 Prozent auf 169.26 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-7.89 Prozent auf 160.02 USD), Salesforce (-1.66 Prozent auf 214.39 USD), IBM (-1.13 Prozent auf 245.41 USD), Caterpillar (-0.88 Prozent auf 596.31 USD) und Goldman Sachs (-0.48 Prozent auf 922.34 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 65’494’039 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.571 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 4.22 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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