Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 1.13 Prozent auf 52’268.87 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26.283 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.151 Prozent auf 52’788.41 Punkte an der Kurstafel, nach 52’867.98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’696.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 52’055.10 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.558 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51’511.59 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51’711.65 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 46’734.61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.03 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2.43 Prozent auf 232.19 USD), Cisco (+ 1.31 Prozent auf 106.26 USD), Microsoft (+ 0.66 Prozent auf 524.51 USD), IBM (+ 0.36 Prozent auf 253.02 USD) und Honeywell Technologies (+ 0.35 Prozent auf 219.08 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen American Express (-3.87 Prozent auf 312.60 USD), Procter Gamble (-2.67 Prozent auf 161.17 USD), Coca-Cola (-2.52 Prozent auf 92.94 USD), Caterpillar (-2.52 Prozent auf 686.33 USD) und Nike (-2.14 Prozent auf 37.50 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7’758’623 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.771 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 11.13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch