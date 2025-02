Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 1.61 Prozent leichter bei 43’464.55 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19.152 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.870 Prozent höher bei 44’561.11 Punkten, nach 44’176.65 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 43’448.62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 43’959.73 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2.51 Prozent abwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 21.01.2025, einen Stand von 44’025.81 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 21.11.2024, bei 43’870.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.02.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38’612.24 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 2.53 Prozent. Bei 45’054.36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 41’844.89 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Johnson Johnson (+ 1.70 Prozent auf 162.40 USD), Coca-Cola (+ 1.57 Prozent auf 71.14 USD), Merck (+ 1.36 Prozent auf 88.87 USD), Amgen (+ 1.15 Prozent auf 301.35 USD) und Procter Gamble (+ 1.13 Prozent auf 169.10 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-6.95 Prozent auf 467.48 USD), Amazon (-3.23 Prozent auf 215.68 USD), Walmart (-2.90 Prozent auf 94.39 USD), Salesforce (-2.82 Prozent auf 309.44 USD) und Caterpillar (-2.78 Prozent auf 339.45 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 22’374’254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.526 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.09 erwartet. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.44 Prozent.

