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29.10.2026 20:03:20
Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Abschläge
Am Donnerstag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.
Um 20:01 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.52 Prozent auf 52’204.49 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 26.168 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.266 Prozent schwächer bei 52’335.43 Punkten, nach 52’475.10 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52’086.13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52’405.88 Punkten.
Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0.222 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51’349.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51’594.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47’632.00 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.90 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 3.81 Prozent auf 146.30 USD), Boeing (+ 3.33 Prozent auf 172.71 USD), Nike (+ 3.23 Prozent auf 38.35 USD), McDonalds (+ 2.63 Prozent auf 257.09 USD) und 3M (+ 2.56 Prozent auf 177.23 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Alphabet C (ex Google) (-12.88 Prozent auf 280.42 USD), Caterpillar (-9.69 Prozent auf 644.28 USD), Salesforce (-4.58 Prozent auf 231.03 USD), Amazon (-3.85 Prozent auf 244.80 USD) und Cisco (-1.70 Prozent auf 108.42 USD).
Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones
Im Dow Jones weist die Alphabet C (ex Google)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’930’954 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.657 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien
In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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