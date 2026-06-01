Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächer

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.04 Prozent auf 51’010.81 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 20.615 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 50’773.91 Zählern und damit 0.507 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (51’032.46 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 50’767.32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51’161.10 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 01.05.2026, bei 49’499.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48’977.92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 42’270.07 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5.43 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 51’161.10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 9.80 Prozent auf 209.83 USD), IBM (+ 9.29 Prozent auf 325.48 USD), NVIDIA (+ 5.71 Prozent auf 223.20 USD), Chevron (+ 2.16 Prozent auf 186.40 USD) und Microsoft (+ 2.08 Prozent auf 459.62 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Home Depot (-3.26 Prozent auf 265.35 EUR), Merck (-3.23 Prozent auf 114.89 USD), Amazon (-3.21 Prozent auf 261.96 USD), Sherwin-Williams (-3.04 Prozent auf 294.59 USD) und Boeing (-2.74 Prozent auf 224.81 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 27’375’659 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.380 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch