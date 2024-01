Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächelt schlussendlich

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.82 Prozent tiefer bei 38’150.30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11.541 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.440 Prozent leichter bei 38’298.23 Punkten, nach 38’467.31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 38’588.86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 38’139.66 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.090 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 37’689.54 Punkten. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, einen Stand von 33’052.87 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34’086.04 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1.15 Prozent zu. Bei 38’588.86 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. 37’122.95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 5.29 Prozent auf 211.04 USD), UnitedHealth (+ 1.61 Prozent auf 511.74 USD), Intel (+ 0.37 Prozent auf 43.08 USD), Johnson Johnson (+ 0.08 Prozent auf 158.90 USD) und Amgen (-0.11 Prozent auf 314.26 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Cisco (-3.94 Prozent auf 50.18 USD), Microsoft (-2.69 Prozent auf 397.58 USD), Nike (-2.54 Prozent auf 101.53 USD), Salesforce (-2.31 Prozent auf 281.09 USD) und IBM (-2.24 Prozent auf 183.66 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Walgreens Boots Alliance-Aktie aufweisen. 32’997’032 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.816 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch