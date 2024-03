Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich in Rot

Am Freitag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 38’722.69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 12.788 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.018 Prozent auf 38’784.30 Punkte an der Kurstafel, nach 38’791.35 Punkten am Vortag.

Bei 38’705.03 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38’971.15 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0.631 Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, wies der Dow Jones 38’726.33 Punkte auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 08.12.2023, den Wert von 36’247.87 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, bei 32’798.40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2.67 Prozent aufwärts. Bei 39’282.28 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 1.38 Prozent auf 93.90 USD), Cisco (+ 1.23 Prozent auf 49.50 USD), Apple (+ 1.02 Prozent auf 170.73 USD), Nike (+ 0.99 Prozent auf 99.16 USD) und Salesforce (+ 0.95 Prozent auf 305.28 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Intel (-4.66 Prozent auf 44.00 USD), Boeing (-2.24 Prozent auf 198.49 USD), Honeywell (-0.92 Prozent auf 200.75 USD), Home Depot (-0.85 Prozent auf 373.35 USD) und Amazon (-0.83 Prozent auf 175.35 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 26’870’787 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.733 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.61 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch