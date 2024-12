Schwacher Handel in New York: Dow Jones schliesst im Minus

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.61 Prozent schwächer bei 43’449.90 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.984 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.248 Prozent auf 43’825.76 Punkte an der Kurstafel, nach 43’717.48 Punkten am Vortag.

Bei 43’656.47 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 43’336.22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wies der Dow Jones 43’444.99 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.09.2024, wies der Dow Jones 41’606.18 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 37’305.16 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 15.21 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 45’073.63 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Johnson Johnson (+ 1.78 Prozent auf 146.41 USD), Coca-Cola (+ 1.36 Prozent auf 63.40 USD), Nike (+ 1.04) Prozent auf 78.00 USD), Apple (+ 0.97 Prozent auf 253.48 USD) und Walt Disney (+ 0.81 Prozent auf 113.02 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen UnitedHealth (-2.60 Prozent auf 485.52 USD), Goldman Sachs (-1.99 Prozent auf 574.68 USD), Salesforce (-1.75 Prozent auf 350.97 USD), NVIDIA (-1.22 Prozent auf 130.39 USD) und Honeywell (-1.22 Prozent auf 233.13 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 60’099’982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.573 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

