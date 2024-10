Schwacher Handel in New York: Dow Jones schliesst im Minus

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.75 Prozent schwächer bei 42’740.42 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14.301 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.614 Prozent auf 42’800.89 Punkte an der Kurstafel, nach 43’065.22 Punkten am Vortag.

Bei 43’277.78 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 42’703.17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wies der Dow Jones 41’393.78 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der Dow Jones 40’211.72 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33’670.29 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 13.32 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 43’277.78 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 2.26 Prozent auf 152.35 USD), Walmart (+ 1.69 Prozent auf 81.65 USD), Merck (+ 1.68) Prozent auf 111.53 USD), Johnson Johnson (+ 1.55 Prozent auf 164.10 USD) und Verizon (+ 1.27 Prozent auf 43.74 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen UnitedHealth (-8.11 Prozent auf 556.29 USD), Intel (-3.33 Prozent auf 22.66 USD), Chevron (-2.67 Prozent auf 147.73 USD), Dow (-1.81 Prozent auf 52.57 USD) und Caterpillar (-1.51 Prozent auf 387.99 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 23’781’770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.176 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch