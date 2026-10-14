Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt ab

Am Mittwoch gibt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0.51 Prozent auf 51’408.57 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 26.434 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.818 Prozent fester bei 52’092.99 Punkten, nach 51’670.10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 51’385.54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51’869.75 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0.689 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 52’421.20 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Stand von 52’508.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46’270.46 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.25 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 4.10 Prozent auf 147.80 USD), UnitedHealth (+ 3.25 Prozent auf 390.04 USD), Amgen (+ 3.20 Prozent auf 426.06 USD), Walmart (+ 2.67 Prozent auf 115.28 USD) und Coca-Cola (+ 1.90 Prozent auf 91.82 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-3.35 Prozent auf 746.89 USD), NVIDIA (-3.23 Prozent auf 221.15 USD), Goldman Sachs (-2.55 Prozent auf 869.19 USD), Amazon (-1.88 Prozent auf 253.71 USD) und Microsoft (-1.54 Prozent auf 535.06 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12’089’650 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.866 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie weist mit 10.76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch