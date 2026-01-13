Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0.60 Prozent auf 49’294.10 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19.288 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.183 Prozent schwächer bei 49’499.67 Punkten, nach 49’590.20 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49’208.61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49’616.95 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 48’458.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46’067.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, stand der Dow Jones noch bei 42’297.12 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 2.62 Prozent auf 246.10 USD), Johnson Johnson (+ 1.76 Prozent auf 213.42 USD), Caterpillar (+ 1.65 Prozent auf 640.18 USD), Walmart (+ 1.59 Prozent auf 119.84 USD) und Chevron (+ 1.51 Prozent auf 164.79 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Visa (-4.83 Prozent auf 326.61 USD), Salesforce (-4.66 Prozent auf 247.32 USD), JPMorgan Chase (-3.13 Prozent auf 314.34 USD), Verizon (-1.58 Prozent auf 39.21 USD) und Microsoft (-1.54 Prozent auf 469.81 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 12’492’586 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.852 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 8.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

