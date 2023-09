Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt schlussendlich im Minus

Am Mittwoch sank der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.20 Prozent auf 33’550.27 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10.436 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.725 Prozent auf 33’862.68 Punkte an der Kurstafel, nach 33’618.88 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 33’306.30 Punkte, das Tageshoch hingegen 33’731.65 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 1.05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 34’346.90 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 27.06.2023, den Wert von 33’926.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wurde der Dow Jones mit 29’134.99 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 1.25 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 35’679.13 Punkte. Bei 31’429.82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 2.31 Prozent auf 34.61 USD), Chevron (+ 1.93 Prozent auf 171.04 USD), Caterpillar (+ 1.18 Prozent auf 272.71 USD), Dow (+ 1.03 Prozent auf 51.00 USD) und Cisco (+ 0.93 Prozent auf 53.20 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Verizon (-1.79 Prozent auf 32.40 USD), McDonalds (-1.52 Prozent auf 263.64 USD), Merck (-1.38 Prozent auf 103.94 USD), Procter Gamble (-1.33 Prozent auf 147.34 USD) und Johnson Johnson (-1.20 Prozent auf 157.11 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 17’504’165 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.604 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.58 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.14 Prozent, die höchste im Index.

