Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Um 15:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.39 Prozent schwächer bei 52’144.25 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25.324 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.273 Prozent stärker bei 52’490.68 Punkten in den Handel, nach 52’347.55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52’115.90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 52’324.00 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 52’002.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 53’732.41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der Dow Jones bei 47’147.48 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.78 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Coca-Cola (+ 2.63 Prozent auf 100.00 USD), Procter Gamble (+ 2.60 Prozent auf 172.40 USD), Visa (+ 2.09 Prozent auf 429.08 USD), Johnson Johnson (+ 1.65 Prozent auf 288.20 USD) und UnitedHealth (+ 1.36 Prozent auf 410.66 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-2.27 Prozent auf 591.53 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.11 Prozent auf 286.35 USD), Amazon (-1.94 Prozent auf 261.48 USD), 3M (-1.36 Prozent auf 183.71 USD) und Goldman Sachs (-0.84 Prozent auf 905.94 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 16’388’522 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.698 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch