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Dow Jones-Kursverlauf 10.04.2026 16:01:24

Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones verliert am Freitag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

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Um 15:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.40 Prozent schwächer bei 47’990.82 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18.245 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.716 Prozent schwächer bei 47’840.63 Punkten in den Handel, nach 48’185.80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47’936.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 48’235.06 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 3.27 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 10.03.2026, einen Wert von 47’706.51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, notierte der Dow Jones bei 49’504.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, notierte der Dow Jones bei 39’593.66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.809 Prozent abwärts. Bei 50’512.79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 2.02 Prozent auf 238.37 USD), Home Depot (+ 1.05 Prozent auf 289.00 EUR), NVIDIA (+ 0.95 Prozent auf 185.66 USD), UnitedHealth (+ 0.91 Prozent auf 309.70 USD) und 3M (+ 0.52 Prozent auf 151.28 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-2.55 Prozent auf 166.50 USD), Verizon (-2.20 Prozent auf 46.73 USD), IBM (-1.43 Prozent auf 233.78 USD), Travelers (-1.21 Prozent auf 299.57 USD) und Nike (-1.14 Prozent auf 43.50 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 4’141’758 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.787 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.89 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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