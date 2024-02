Schwacher Handel in New York: Dow Jones in der Verlustzone

Am Mittwoch fällt der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.13 Prozent auf 38’921.22 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 13.227 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.296 Prozent auf 39’087.90 Punkte an der Kurstafel, nach 38’972.41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38’941.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 38’741.68 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0.571 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 38’109.43 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 28.11.2023, einen Stand von 35’416.98 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 28.02.2023, einen Stand von 32’656.70 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 3.20 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 39’282.28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 2.62 Prozent auf 206.68 USD), Walt Disney (+ 1.08 Prozent auf 110.60 USD), Visa (+ 0.88 Prozent auf 285.66 USD), Caterpillar (+ 0.71 Prozent auf 329.94 USD) und JPMorgan Chase (+ 0.65 Prozent auf 184.64 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil UnitedHealth (-4.59 Prozent auf 489.87 USD), Dow (-1.81 Prozent auf 55.25 USD), Intel (-1.40 Prozent auf 42.13 USD), Apple (-1.00 Prozent auf 180.81 USD) und Merck (-0.75 Prozent auf 128.06 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 5’668’201 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.798 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent bei der 3M-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch