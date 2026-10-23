Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Start nach

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 1.08 Prozent auf 52’296.36 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 26.283 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.151 Prozent auf 52’788.41 Punkte an der Kurstafel, nach 52’867.98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’234.05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 52’696.70 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.611 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 51’511.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51’711.65 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Wert von 46’734.61 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.09 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 1.57 Prozent auf 230.25 USD), Cisco (+ 0.60 Prozent auf 105.52 USD), Apple (+ 0.29 Prozent auf 349.24 USD), NVIDIA (+ 0.11 Prozent auf 212.44 USD) und Walmart (+ 0.08 Prozent auf 121.22 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-2.37 Prozent auf 244.35 USD), American Express (-2.28 Prozent auf 317.77 USD), Caterpillar (-2.14 Prozent auf 688.99 USD), Boeing (-2.00 Prozent auf 183.79 USD) und Sherwin-Williams (-1.71 Prozent auf 339.72 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2’427’141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.771 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11.13 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch