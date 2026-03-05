Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie

05.03.2026 20:03:39

Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach

Der Dow Jones zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 2.16 Prozent leichter bei 47’687.58 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.510 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.307 Prozent auf 48’589.77 Punkte an der Kurstafel, nach 48’739.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48’526.73 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47’666.20 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 2.27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48’908.72 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der Dow Jones 47’954.99 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 43’006.59 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.44 Prozent abwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50’512.79 Punkten. Bei 47’626.85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 4.78 Prozent auf 202.30 USD), IBM (+ 2.77 Prozent auf 257.00 USD), Chevron (+ 1.37 Prozent auf 188.58 USD), Microsoft (+ 0.98 Prozent auf 409.19 USD) und Amazon (+ 0.26 Prozent auf 217.39 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-4.77 Prozent auf 697.06 USD), Walmart (-4.16 Prozent auf 122.49 USD), Goldman Sachs (-3.89 Prozent auf 833.55 USD), Amgen (-3.87 Prozent auf 364.58 USD) und Honeywell (-3.73 Prozent auf 236.80 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 25’153’244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

