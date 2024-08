Schwacher Handel in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Mittwoch sank der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0.39 Prozent auf 41’091.42 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13.603 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.156 Prozent schwächer bei 41’186.28 Punkten, nach 41’250.50 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41’351.11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 40’842.29 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0.266 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40’589.34 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 28.05.2024, bei 38’852.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34’559.98 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8.95 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41’420.05 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell American Express (+ 0.81 Prozent auf 257.09 USD), Amgen (+ 0.78 Prozent auf 329.49 USD), Merck (+ 0.77 Prozent auf 117.40 USD), Johnson Johnson (+ 0.60 Prozent auf 163.92 USD) und JPMorgan Chase (+ 0.50 Prozent auf 221.29 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Nike (-2.93 Prozent auf 82.79 USD), Intel (-2.29 Prozent auf 19.61 USD), Salesforce (-2.01 Prozent auf 258.90 USD), Cisco (-1.70 Prozent auf 49.85 USD) und Walt Disney (-1.55 Prozent auf 89.49 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 14’260’190 Aktien gehandelt. Mit 3.099 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.05 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent an der Spitze im Index.

