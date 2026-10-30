Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Freitagmittag in der Verlustzone

Um 17:57 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0.92 Prozent auf 51’861.96 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25.997 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.490 Prozent leichter bei 52’086.13 Punkten, nach 52’342.56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52’383.90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 51’836.27 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.876 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 50’906.05 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 52’208.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47’522.12 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.19 Prozent zu. Bei 54’744.33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. 45’057.28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2.75 Prozent auf 150.35 USD), Amgen (+ 2.54 Prozent auf 472.41 USD), Walmart (+ 2.30 Prozent auf 124.04 USD), Coca-Cola (+ 1.76 Prozent auf 94.45 USD) und Chevron (+ 1.60 Prozent auf 235.17 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-4.13 Prozent auf 204.84 USD), Goldman Sachs (-3.82 Prozent auf 892.31 USD), Cisco (-3.41 Prozent auf 104.89 USD), Caterpillar (-2.72 Prozent auf 629.75 USD) und Microsoft (-1.52 Prozent auf 522.09 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. 12’071’325 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.604 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch