Schwacher Handel in Moskau: RTS liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der RTS notiert im MICEX-Handel um 09:01 Uhr um 0.68 Prozent schwächer bei 1’124.31 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 6.247 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der RTS 0.142 Prozent stärker bei 1’133.66 Punkten, nach 1’132.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 1’122.32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1’133.66 Punkten verzeichnete.

RTS-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS wies am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, einen Wert von 1’079.07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2023, lag der RTS bei 1’057.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2022, wurde der RTS mit 1’122.46 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 16.74 Prozent zu Buche. Das RTS-Jahreshoch steht derzeit bei 1’159.55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 900.08 Punkte.

Gewinner und Verlierer im RTS

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen derzeit SOLLERS (+ 5.66 Prozent auf 783.50 RUB), Mvideo PJSC (+ 1.88 Prozent auf 179.10 RUB), Polymetal (+ 1.53) Prozent auf 484.30 RUB), VSMPO-AVISMA (+ 0.59 Prozent auf 33’840.00 RUB) und Yandex (+ 0.40 Prozent auf 2’603.60 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich derweil Mechel (-2.79 Prozent auf 283.45 RUB), Bashneft (-2.29 Prozent auf 2’345.50 RUB), Bashneft Pref (-1.72 Prozent auf 1’711.00 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (-1.37 Prozent auf 37.30 RUB) und RusHydro (Federal Hydro) (-1.20 Prozent auf 0.80 RUB).

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’980’200’000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 6.247 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Mitglieder

Die VTB Bank-Aktie präsentiert mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 52’674.90 Prozent an der Spitze im Index.

