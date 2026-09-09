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09.09.2026 15:58:18
Schwacher Handel in London: So performt der FTSE 100 nachmittags
Der FTSE 100 erleidet aktuell Verluste.
Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 1.09 Prozent auf 10’693.88 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3.546 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0.002 Prozent leichter bei 10’811.44 Punkten, nach 10’811.66 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’675.01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 10’811.60 Einheiten.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 1.27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’901.09 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’227.33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’242.53 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.46 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern erreicht.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Endeavour Mining (+ 2.40 Prozent auf 47.86 GBP), Computacenter (+ 2.15 Prozent auf 52.76 GBP), BP (+ 1.89 Prozent auf 5.61 GBP), Metlen Energy Metals (+ 0.97 Prozent auf 47.98 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.93 Prozent auf 35.33 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Auto Trader Group (-4.72 Prozent auf 4.89 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2.89 Prozent auf 84.64 GBP), Melrose Industries (-2.81 Prozent auf 4.85 GBP), Sage (-2.80 Prozent auf 9.90 GBP) und 3i (-2.80 Prozent auf 27.11 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 37’610’410 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 631.308 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf
Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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