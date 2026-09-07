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FTSE 100-Kursentwicklung 07.09.2026 17:58:14

Schwacher Handel in London: FTSE 100 schliesst im Minus

Schwacher Handel in London: FTSE 100 schliesst im Minus

Kaum bewegt zeigte sich der FTSE 100 am Montagabend.

Shell
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Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 10’822.13 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3.223 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.001 Prozent auf 10’830.97 Punkte an der Kurstafel, nach 10’831.09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10’868.27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’794.17 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’901.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10’368.05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’208.21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.75 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Centrica (+ 2.20 Prozent auf 1.53 GBP), Standard Life (+ 2.04 Prozent auf 9.52 GBP), Smiths (+ 1.32 Prozent auf 26.01 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.32 Prozent auf 34.83 GBP) und Admiral Group (+ 1.31 Prozent auf 38.66 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Entain (-2.99 Prozent auf 5.12 GBP), Haleon (-2.69 Prozent auf 3.43 GBP), InterContinental Hotels Group (-2.28 Prozent auf 156.15 USD), StJamess Place (-2.24 Prozent auf 11.34 GBP) und Fresnillo (-2.13 Prozent auf 30.79 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 45’922’174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 315.858 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Admiral Group PLC 41.94 1.07% Admiral Group PLC
Babcock International 10.65 -1.37% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 159.00 -0.63% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Centrica plc 1.66 1.29% Centrica plc
Entain PLC Registered Shs 5.63 -2.51% Entain PLC Registered Shs
Fresnillo PLC 33.57 -2.28% Fresnillo PLC
Haleon PLC 3.75 -2.55% Haleon PLC
HSBC Holdings plc 17.42 1.52% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 125.66 -2.21% InterContinental Hotels Group plc
Lloyds Banking Group 1.23 -0.56% Lloyds Banking Group
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38.02 1.73% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Smiths PLC 28.34 1.56% Smiths PLC
St.James's Place PLC 12.31 -2.20% St.James's Place PLC
Standard Life PLC Registered Shs 10.39 2.95% Standard Life PLC Registered Shs

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