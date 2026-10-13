BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|LSE-Handel im Fokus
|
13.10.2026 17:58:15
Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt letztendlich im Minus
Der FTSE 100 wagte sich am Dienstag nicht aus der Reserve.
Am Dienstag ging der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 10’650.33 Punkten aus dem Dienstagshandel. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3.187 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’656.18 Punkten, nach 10’656.28 Punkten am Vortag.
Bei 10’641.98 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10’762.01 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 10’650.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10’498.29 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 9’442.87 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.03 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell WPP 2012 (+ 4.17 Prozent auf 3.94 GBP), BP (+ 3.74 Prozent auf 6.10 GBP), Auto Trader Group (+ 3.61 Prozent auf 5.13 GBP), Melrose Industries (+ 3.47 Prozent auf 4.65 GBP) und Croda International (+ 2.93 Prozent auf 35.17 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Antofagasta (-5.58 Prozent auf 35.88 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-4.68 Prozent auf 83.50 GBP), Balfour Beatty (-3.63 Prozent auf 8.49 GBP), Rolls-Royce (-3.58 Prozent auf 13.46 GBP) und IMI (-2.70 Prozent auf 30.26 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 91’669’367 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 282.941 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu IMI PLC
|
17:58
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse London: FTSE 100 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.10.26
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.09.26
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMI von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu IMI PLC
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’650.33
|-0.06%
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: SMI schliesst fester -- DAX geht stabil aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.