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LSE-Handel im Fokus 13.10.2026 17:58:15

Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt letztendlich im Minus

Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt letztendlich im Minus

Der FTSE 100 wagte sich am Dienstag nicht aus der Reserve.

Antofagasta
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Am Dienstag ging der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 10’650.33 Punkten aus dem Dienstagshandel. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3.187 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’656.18 Punkten, nach 10’656.28 Punkten am Vortag.

Bei 10’641.98 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10’762.01 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 10’650.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10’498.29 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 9’442.87 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.03 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell WPP 2012 (+ 4.17 Prozent auf 3.94 GBP), BP (+ 3.74 Prozent auf 6.10 GBP), Auto Trader Group (+ 3.61 Prozent auf 5.13 GBP), Melrose Industries (+ 3.47 Prozent auf 4.65 GBP) und Croda International (+ 2.93 Prozent auf 35.17 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Antofagasta (-5.58 Prozent auf 35.88 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-4.68 Prozent auf 83.50 GBP), Balfour Beatty (-3.63 Prozent auf 8.49 GBP), Rolls-Royce (-3.58 Prozent auf 13.46 GBP) und IMI (-2.70 Prozent auf 30.26 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 91’669’367 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 282.941 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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