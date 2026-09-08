Schwacher Handel in London: FTSE 100 letztendlich in Rot

Am Dienstag beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 10’811.66 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.550 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent höher bei 10’822.26 Punkten, nach 10’822.13 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’778.06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’850.73 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 10’901.09 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der FTSE 100 10’373.20 Punkte auf. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Wert von 9’221.44 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8.65 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 4.69 Prozent auf 40.81 GBP), Glencore (+ 4.17 Prozent auf 6.29 GBP), Weir Group (+ 3.82 Prozent auf 28.28 GBP), Halma (+ 2.80 Prozent auf 37.50 GBP) und Anglo American (+ 2.77 Prozent auf 43.06 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Computacenter (-7.77 Prozent auf 51.65 GBP), Smith Nephew (-3.57 Prozent auf 10.26 GBP), JD Sports Fashion (-2.55 Prozent auf 0.81 GBP), ConvaTec (-2.38 Prozent auf 2.21 GBP) und GSK (-2.23 Prozent auf 17.97 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 65’787’061 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 631.640 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch