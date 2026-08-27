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27.08.2026 09:28:14
Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.36 Prozent schwächer bei 10’839.13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.252 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 10’878.16 Punkte an der Kurstafel, nach 10’878.12 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10’878.47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’825.51 Punkten erreichte.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 0.211 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’781.75 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’505.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’255.50 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.92 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Computacenter (+ 4.41 Prozent auf 54.45 GBP), Sage (+ 0.89 Prozent auf 10.73 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0.89 Prozent auf 14.80 GBP), Bank of Georgia Group (+ 0.67 Prozent auf 134.40 GBP) und Halma (+ 0.66 Prozent auf 36.40 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Glencore (-2.27 Prozent auf 5.85 GBP), LondonMetric Property (-2.05 Prozent auf 1.91 GBP), Croda International (-1.56 Prozent auf 34.11 GBP), Auto Trader Group (-1.48 Prozent auf 5.31 GBP) und Games Workshop Group (-1.33 Prozent auf 185.50 GBP).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1’257’318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 303.678 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien
Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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