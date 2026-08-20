Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben

Um 09:10 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0.05 Prozent auf 4’057.03 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564.842 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.210 Prozent stärker bei 4’067.70 Punkten in den Handel, nach 4’059.16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’069.56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’056.79 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1.10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’771.59 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Wert von 3’960.63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’756.68 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.94 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 5.45 Prozent auf 247.50 EUR), PVA TePla (+ 1.17 Prozent auf 29.34 EUR), QIAGEN (+ 1.17 Prozent auf 38.03 EUR), JENOPTIK (+ 0.93 Prozent auf 39.12 EUR) und AIXTRON SE (+ 0.78 Prozent auf 37.59 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen SAP SE (-1.70 Prozent auf 182.74 EUR), HENSOLDT (-1.27 Prozent auf 91.38 EUR), TeamViewer (-1.20 Prozent auf 6.59 EUR), Bechtle (-0.91 Prozent auf 34.94 EUR) und Deutsche Telekom (-0.79 Prozent auf 28.95 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 307’834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 210.642 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.56 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch