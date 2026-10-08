Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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08.10.2026 15:58:16
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter
Der TecDAX zeigt sich am Nachmittag in Rot.
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.22 Prozent leichter bei 3’999.26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 570.751 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.621 Prozent tiefer bei 4’023.39 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4’048.53 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’023.54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’982.35 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2.25 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der TecDAX auf 4’036.38 Punkte taxiert. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 3’745.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’732.06 Punkten gehandelt.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.35 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 1.42 Prozent auf 85.80 EUR), IONOS (+ 0.92 Prozent auf 32.92 EUR), Bechtle (+ 0.81 Prozent auf 34.66 EUR), Eckert Ziegler (+ 0.66 Prozent auf 12.28 EUR) und Ottobock (+ 0.39 Prozent auf 50.90 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil AIXTRON SE (-4.68 Prozent auf 36.27 EUR), Siltronic (-4.65 Prozent auf 80.05 EUR), Sartorius vz (-4.38 Prozent auf 248.60 EUR), QIAGEN (-3.63 Prozent auf 39.32 EUR) und Elmos Semiconductor (-3.22 Prozent auf 150.40 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1’558’225 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 217.682 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Die TeamViewer-Aktie weist mit 6.79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.