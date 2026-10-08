Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.22 Prozent leichter bei 3’999.26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 570.751 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.621 Prozent tiefer bei 4’023.39 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4’048.53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’023.54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’982.35 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2.25 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der TecDAX auf 4’036.38 Punkte taxiert. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 3’745.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’732.06 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.35 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 1.42 Prozent auf 85.80 EUR), IONOS (+ 0.92 Prozent auf 32.92 EUR), Bechtle (+ 0.81 Prozent auf 34.66 EUR), Eckert Ziegler (+ 0.66 Prozent auf 12.28 EUR) und Ottobock (+ 0.39 Prozent auf 50.90 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil AIXTRON SE (-4.68 Prozent auf 36.27 EUR), Siltronic (-4.65 Prozent auf 80.05 EUR), Sartorius vz (-4.38 Prozent auf 248.60 EUR), QIAGEN (-3.63 Prozent auf 39.32 EUR) und Elmos Semiconductor (-3.22 Prozent auf 150.40 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1’558’225 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 217.682 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6.79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch