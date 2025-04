Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.63 Prozent schwächer bei 3’422.97 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 588.440 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.685 Prozent schwächer bei 3’421.04 Punkten in den Handel, nach 3’444.65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’438.87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’396.98 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 2.34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der TecDAX auf 3’773.35 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 16.01.2025, den Stand von 3’549.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’292.22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Minus von 0.397 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’905.01 Punkten. Bei 3’010.36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 2.29 Prozent auf 198.60 EUR), 1&1 (+ 1.57 Prozent auf 15.50 EUR), PNE (+ 1.22 Prozent auf 14.88 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.73 Prozent auf 31.88 EUR) und freenet (+ 0.57 Prozent auf 35.24 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.75 Prozent auf 30.14 EUR), Siltronic (-3.38 Prozent auf 33.68 EUR), AIXTRON SE (-3.02 Prozent auf 9.97 EUR), JENOPTIK (-2.95 Prozent auf 16.46 EUR) und Nagarro SE (-2.66 Prozent auf 69.60 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’668’971 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 271.406 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die Elmos Semiconductor-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. freenet lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5.96 Prozent.

