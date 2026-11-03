Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0.52 Prozent schwächer bei 4’094.39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580.392 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.494 Prozent auf 4’095.40 Punkte an der Kurstafel, nach 4’115.74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’099.63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’037.09 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der TecDAX bei 4’081.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’952.05 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der TecDAX auf 3’630.48 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 12.97 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 7.05 Prozent auf 31.60 EUR), SMA Solar (+ 4.42 Prozent auf 51.00 EUR), Nordex (+ 3.18 Prozent auf 38.96 EUR), AIXTRON SE (+ 1.88 Prozent auf 34.22 EUR) und EVOTEC SE (+ 1.85 Prozent auf 2.86 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil TeamViewer (-26.83 Prozent auf 5.29 EUR), Nemetschek SE (-3.48 Prozent auf 73.45 EUR), ATOSS Software (-3.42 Prozent auf 90.50 EUR), IONOS (-3.06 Prozent auf 34.90 EUR) und OHB SE (-2.53 Prozent auf 211.50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6’500’398 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238.500 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6.41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch