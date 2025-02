Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX leichter

Um 12:08 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0.39 Prozent auf 3’844.45 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 687.266 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.330 Prozent tiefer bei 3’846.72 Punkten, nach 3’859.46 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’856.87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3’837.67 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1.17 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 14.01.2025, den Stand von 3’497.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3’385.81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.02.2024, lag der TecDAX noch bei 3’386.91 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11.87 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3’861.74 Punkten. Bei 3’403.34 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 10.04 Prozent auf 40.10 EUR), Kontron (+ 5.55 Prozent auf 20.74 EUR), Siltronic (+ 1.78 Prozent auf 45.80 EUR), Nagarro SE (+ 1.31 Prozent auf 89.00 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 1.06 Prozent auf 22.82 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen United Internet (-7.87 Prozent auf 15.33 EUR), 1&1 (-5.77 Prozent auf 11.76 EUR), freenet (-3.95 Prozent auf 29.64 EUR), Sartorius vz (-1.75 Prozent auf 247.50 EUR) und QIAGEN (-1.23 Prozent auf 38.25 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’388’257 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 322.286 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch