United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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18.09.2026 17:58:15
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende
Der TecDAX verlor am Abend an Boden.
Der TecDAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsende 1.07 Prozent auf 3’953.44 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 562.828 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.355 Prozent auf 4’010.52 Punkte an der Kurstafel, nach 3’996.35 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4’010.94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’945.66 Punkten.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 0.737 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Stand von 4’051.96 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3’947.43 Punkte. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Wert von 3’655.31 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.08 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. 3’322.31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 10.48 Prozent auf 76.95 EUR), Infineon (+ 2.68 Prozent auf 55.86 EUR), AIXTRON SE (+ 1.96 Prozent auf 34.83 EUR), ATOSS Software (+ 1.64 Prozent auf 92.90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1.52 Prozent auf 29.46 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen freenet (-4.70 Prozent auf 23.92 EUR), Deutsche Telekom (-4.20 Prozent auf 27.11 EUR), SAP SE (-2.60 Prozent auf 183.12 EUR), Nordex (-2.43 Prozent auf 39.32 EUR) und United Internet (-2.24 Prozent auf 27.10 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 24’609’153 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 215.328 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Die TeamViewer-Aktie hat mit 6.49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.10 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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