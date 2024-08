Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.18 Prozent leichter bei 3’352.77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 529.080 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.077 Prozent höher bei 3’361.42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3’358.84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’370.12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’335.94 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 0.206 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 01.07.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’310.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, stand der TecDAX bei 3’274.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3’304.38 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0.848 Prozent aufwärts. Bei 3’490.44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’175.55 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 7.74 Prozent auf 13.44 EUR), Siltronic (+ 2.32 Prozent auf 77.20 EUR), ATOSS Software (+ 1.76 Prozent auf 138.80 EUR), QIAGEN (+ 1.42 Prozent auf 41.87 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0.87 Prozent auf 63.90 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SÜSS MicroTec SE (-2.70 Prozent auf 61.20 EUR), Elmos Semiconductor (-1.72 Prozent auf 74.40 EUR), Infineon (-1.40 Prozent auf 31.60 EUR), Nordex (-1.21 Prozent auf 13.87 EUR) und AIXTRON SE (-0.97 Prozent auf 21.39 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’178’178 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 223.991 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.30 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.15 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch