Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag

Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.06 Prozent auf 2’997.69 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 432.108 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0.185 Prozent leichter bei 2’993.92 Punkten, nach 2’999.47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 2’987.72 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’006.58 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’090.84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Stand von 3’096.73 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, lag der TecDAX-Kurs bei 2’730.39 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 3.13 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3’350.46 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’897.14 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 9.92 Prozent auf 27.48 EUR), Nordex (+ 2.86 Prozent auf 10.42 EUR), SMA Solar (+ 2.86 Prozent auf 62.95 EUR), United Internet (+ 0.78 Prozent auf 20.58 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.65 Prozent auf 20.22 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.64 Prozent auf 36.06 EUR), MorphoSys (-1.58 Prozent auf 23.11 EUR), CompuGroup Medical SE (-1.21 Prozent auf 35.86 EUR), SAP SE (-0.99 Prozent auf 122.34 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0.88 Prozent auf 79.10 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’284’462 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 144.528 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die United Internet-Aktie weist mit 9.93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7.40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

