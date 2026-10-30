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MDAX-Entwicklung 30.10.2026 12:26:14

Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

Der MDAX zeigt sich aktuell in Rot.

Siltronic
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Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.80 Prozent schwächer bei 30’552.58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 342.208 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.177 Prozent auf 30’744.04 Punkte an der Kurstafel, nach 30’798.65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 30’519.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’766.28 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2.05 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, den Wert von 30’842.53 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’216.66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29’884.31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1.38 Prozent zurück. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell PUMA SE (+ 6.55 Prozent auf 26.86 EUR), CTS Eventim (+ 2.20 Prozent auf 64.95 EUR), Nemetschek SE (+ 2.11 Prozent auf 74.95 EUR), AUTO1 (+ 1.64 Prozent auf 18.64 EUR) und Talanx (+ 1.10 Prozent auf 128.40 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Siltronic (-6.83 Prozent auf 58.70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6.18 Prozent auf 51.60 EUR), Bechtle (-5.67 Prozent auf 33.60 EUR), Elmos Semiconductor (-4.77 Prozent auf 123.80 EUR) und DEUTZ (-4.72 Prozent auf 9.68 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Die Evonik-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 873’799 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41.082 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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