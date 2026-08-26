SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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26.08.2026 12:26:15
Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell
Der TecDAX zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.
Um 12:08 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.69 Prozent schwächer bei 4’022.57 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 568.281 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.133 Prozent tiefer bei 4’045.34 Punkten, nach 4’050.72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’005.41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’051.70 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1.51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der TecDAX mit 3’769.97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4’064.27 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, stand der TecDAX bei 3’757.15 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.99 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Bechtle (+ 3.34 Prozent auf 36.50 EUR), EVOTEC SE (+ 2.70 Prozent auf 3.34 EUR), QIAGEN (+ 2.27 Prozent auf 37.55 EUR), JENOPTIK (+ 1.80 Prozent auf 39.50 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.14 Prozent auf 70.85 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SAP SE (-3.76 Prozent auf 178.48 EUR), Nemetschek SE (-2.05 Prozent auf 64.55 EUR), SMA Solar (-1.80 Prozent auf 54.65 EUR), TeamViewer (-1.66 Prozent auf 6.51 EUR) und Siltronic (-1.65 Prozent auf 80.65 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 1’186’887 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 216.066 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.59 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.37 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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