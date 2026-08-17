Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag

Um 15:41 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.40 Prozent leichter bei 32’335.41 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 357.412 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.121 Prozent höher bei 32’503.59 Punkten, nach 32’464.39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 32’542.06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32’323.59 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 31’864.73 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, betrug der MDAX-Kurs 31’365.17 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 30’951.69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell K+S (+ 3.68 Prozent auf 14.94 EUR), AIXTRON SE (+ 2.18 Prozent auf 42.17 EUR), DEUTZ (+ 1.67 Prozent auf 10.35 EUR), flatexDEGIRO (+ 1.47 Prozent auf 35.78 EUR) und Siltronic (+ 1.43 Prozent auf 88.95 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.88 Prozent auf 101.00 EUR), United Internet (-2.61 Prozent auf 23.90 EUR), KION GROUP (-2.59 Prozent auf 40.67 EUR), Aroundtown SA (-2.35 Prozent auf 2.08 EUR) und RTL (-2.33 Prozent auf 31.45 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’108’302 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.601 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Mit 8.59 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch