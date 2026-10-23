Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag fiel der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0.52 Prozent auf 18’103.62 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 91.387 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.273 Prozent höher bei 18’248.32 Punkten in den Handel, nach 18’198.60 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18’009.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18’250.30 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0.433 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’345.72 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’098.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17’278.22 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.31 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Mutares (+ 2.89 Prozent auf 28.50 EUR), MBB SE (+ 2.60 Prozent auf 205.00 EUR), SGL Carbon SE (+ 2.51 Prozent auf 4.90 EUR), Drägerwerk (+ 2.24 Prozent auf 100.60 EUR) und MLP SE (+ 2.03 Prozent auf 11.04 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen ATOSS Software (-8.97 Prozent auf 87.30 EUR), Vossloh (-6.49 Prozent auf 48.58 EUR), SAF-HOLLAND SE (-6.18 Prozent auf 20.50 EUR), SMA Solar (-5.23 Prozent auf 47.48 EUR) und ASTA Energy Solutions (-5.06 Prozent auf 46.90 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’869’151 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.065 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2.40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch